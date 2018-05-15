В Миассе выбрали временно исполняющего обязанности мэра

Фото с сайта duma-miass.ru

Депутаты избрали своего коллегу Григория Тонких на должность и.о. главы города.

Голосование проходило во вторник, 15 мая. Депутаты городского собрания выбрали на должность исполняющего обязанности мэра Григория Тонких. Его поддержал 21 человек из 22.

45-летний Григорий Тонких занимает пост руководителя компании «ЭнСер» и является депутатом от 16-го избирательного округа.

Предыдущего главу Миасса Геннадия Васькова в понедельник, 14 мая, задержали сотрудники ФСБ в здании горадминистрации. Его подозревают в превышении должностных полномочий. По версии следствия, Васьков дал указание купить по завышенной стоимости торговое помещение под детский сад. Его отставку ранее инициировал губернатор.

Фото с сайта duma-miass.ru

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