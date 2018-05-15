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11.05.2018 г. | 08:55Гости эфира: Подопригора Александр
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На северо-западе Челябинска водитель BMW сбил ребенка во дворе
15.05.2018 г. 09:55
Фото с сайта 74.мвд.рф
На Тополиной аллее в результате ДТП пострадал 9-летний мальчик.
Авария произошла в понедельник, 14 марта, в 20:45. 39-летний водитель BMW-116 сбил мальчика, который играл во дворе дома по улице Академика Королева, 9а. Ребенку назначили амбулаторное лечение, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Челябинску.
Госавтоинспекция призывает водителей быть более внимательными на дорогах, особенно во дворах, где следует двигаться со скоростью не выше 20 км/ч.
Фото с сайта 74.мвд.рф
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