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11.05.2018 г. | 08:55Гости эфира: Подопригора Александр
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В чебаркульской больнице родственники пациентки избили хирурга
15.05.2018 г. 09:01
Фото с сайта sledcom.ru
В Челябинской области в больнице избили врача.
В понедельник, 14 мая, во время приема в чебаркульской больнице у хирурга произошел конфликт с сыном пациентки. Он требовал направить свою мать на лечение в Челябинск, а после того, как врач ему отказал, сын женщины привел в больницу еще одного мужчину. Медработника схватили за руку и нанесли ему удар по затылку.
В настоящее время врач находится на больничном с закрытой черепно-мозговой травмой, пишет URA.RU. Сообщения в СМИ о происшествии сейчас проверяет управление Следственного комитета по Челябинской области.
Фото с сайта sledcom.ru
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