Росстат заглянет в продуктовую корзину жителей Челябинской области

Фото с сайта www.donnews.ru

Сотрудники Росстата проверят, чем питаются южноуральцы.

С 17 мая по 15 июня сотрудники Росстата проведут в Челябинской области опрос по качеству питания. В нем примут участие около 1 тыс. домохозяйств. В Челябинскстате предупредили, что в дверь может постучать сотрудник органа государственной статистики. При этом он будет обязан предъявить служебное удостоверение.

Результаты опроса учтут при разработке государственной политики по укреплению здоровья населения и оценке эффективности программ по здоровому образу жизни, пояснили в пресс-службе ведомства.

В потребительскую корзину входят продукты первой необходимости: хлеб, макароны, крупы, картофель, мясо и рыба, молочные продукты, овощи и фрукты, а также чай и кондитерские изделия. Ее стоимость входит в прожиточный минимум, который в Челябинской области составляет 9368 рублей.

Фото с сайта www.donnews.ru

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