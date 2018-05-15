В Челябинске за два дня высадят более 24 тыс. сосен

Фото с сайта pravmin74.ru

В Челябинске пройдет ежегодная акция «Всероссийский день посадки леса».

Мероприятия состоятся во вторник и среду, 15 и 16 мая, на территории городского бора. Участники акции высадят более 24 тыс. сеянцев сосны, а также очистят территорию от мусора. В главном управлении лесами сообщили, что аналогичные мероприятия будут проходить в других зеленых массивах Челябинской области до 1 июня.

В 2017 году во «Всероссийском дне посадки леса» принимал участие губернатор Борис Дубровский. Он вместе с учащимися школьных лесничеств высадил сосны на территории челябинского городского бора.

Фото с сайта pravmin74.ru

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