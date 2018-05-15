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11.05.2018 г. | 08:55Гости эфира: Подопригора Александр
Разбор полетов
В Челябинске за два дня высадят более 24 тыс. сосен
15.05.2018 г. 08:36
Фото с сайта pravmin74.ru
В Челябинске пройдет ежегодная акция «Всероссийский день посадки леса».
Мероприятия состоятся во вторник и среду, 15 и 16 мая, на территории городского бора. Участники акции высадят более 24 тыс. сеянцев сосны, а также очистят территорию от мусора. В главном управлении лесами сообщили, что аналогичные мероприятия будут проходить в других зеленых массивах Челябинской области до 1 июня.
В 2017 году во «Всероссийском дне посадки леса» принимал участие губернатор Борис Дубровский. Он вместе с учащимися школьных лесничеств высадил сосны на территории челябинского городского бора.
Фото с сайта pravmin74.ru
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