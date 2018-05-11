Топ-5 новостей Челябинска

Радиостанция «Челябинское эхо» подготовила список событий с 5 по 11 мая 2018 года.

1. Парад Победы, шествие Бессмертного полка, фейерверк. Челябинцы отметили День Победы

Празднование 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне началось с церемонии возложения цветов и венков к Вечному огню. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, у мемориала собрались более 2 тыс. человек. В 12:00 началось торжественное построение на площади Революции.

Парад посетили более 10 тыс. зрителей, участников было почти 2,5 тыс. — это военные, сотрудники правоохранительных органов, курсанты, учащиеся и представители ветеранских организаций.

Пешую часть торжественного прохождения открыли курсанты Челябинского филиала Военно-воздушной академии. Они внесли Знамя Победы и флаг России.

На параде также была представлена техника. В авангарде — легендарный танк времен Великой Отечественной войны Т-34. Продолжили построение танк ИС-3 и самоходная артиллерийская установка ИСУ-152. В небо поднялись самолеты. Жители города также увидели автомобильную технику времен войны, в том числе тяжелые армейские мотоциклы с колясками марки М-72 и бронеавтомобиль БА-62. Исторические машины сменили современные боевые автомобили.

Тем временем, после парада внимание детей на улице Цвиллинга привлек еще один танк — маленький. В нем сидела немецкая овчарка в пилотке. Окружающие фотографировались с собакой, а кто-то даже хотел ее поцеловать.

Возле ЮУрГУ в 13:30 началось построение колонны Бессмертного полка. По главным улицам Челябинска с фотографиями родственников, воевавших на фронтах и трудившихся в тылу, прошли более 75 тыс. человек. Акцию сопровождали артисты с военными песнями и волонтеры.

Вечером тысячи челябинцев наблюдали праздничный фейерверк. Новинка этого года — 3D-салют. Небо раскрашивали разноцветные объемные фигуры, кроме того, было много высотных залпов. Фейерверк продолжался около 10 минут.

Фото: Анна Адианова, Мария Адианова

2. На митинге «Он нам не царь» в Челябинске задержали 185 человек

Несанкционированный акция сторонников оппозиционера Алексея Навального состоялась в Челябинске в субботу, 5 мая. Люди собрались около памятника Курчатову, а потом проследовали до Алого поля. Все это время участников задерживала полиция. По данным ОВД-Инфо, в отделения попали 185 человек. По решению суда координатор штаба Алексея Навального в Челябинске Борис Золотаревский арестован на 25 суток.

Фото с сайта 31tv.ru

Акция «Он нам не царь» проходила в нескольких десятках городах страны. Всего в российских отделениях полиции оказалось более 1,6 тыс. человек. Очевидцы сообщили о том, что задержания проводили очень жестко. В публикациях в соцсетях некоторые утверждают, что кого-то из участников акции избивали. В Челябинске во время митинга зафиксировали несколько случаев нападений на журналистов и фотографов. Союз журналистов направил обращение к начальнику регионального управления МВД Андрею Сергееву по поводу инцидентов.

В понедельник, 7 мая, глава Челбяинска Евгений Тефтелев заявил, что на митинге «Он нам не царь» силовики действовали законно. Также мэр отметил, что решение не согласовывать митинг в мэрии было принято коллегиально. «Мы неоднократно принимали положительные решения по таким мероприятиям. В этот раз приняли другое. Оно описано, опубликовано, в нем есть ответы, почему», — сказал Евгений Тефтелев.

3. В ЮУрГГПУ во время проверок нашли нарушения, из-за которых вуз могут лишить аккредитации

Южно-Уральский государственный педагогический университет после визита сотрудников Рособрнадзора рискует лишиться аккредитации по нескольким направлениям. Плановые проверки проходили в вузе с 25 по 28 апреля. Университет получил предписание, которое опубликовано на официальном сайте учреждения.

Фото с сайта Znak.com

В части проверки качества образования эксперты выявили несоответствия в ряде программ. Кроме того, инспекторы заметили, что на сайте вуза нет информации о составе ученого совета, не размещены копии правил приема по дополнительным образовательным программам. Также эксперты обнаружили нарушения в документах. Например, в книге регистрации дипломов отсутствуют сведения о нескольких получателях и даты выдачи аттестатов.

В предписании говорится, что все недочеты должны быть устранены до 18 июня. В ближайшее время Рособранадзор опубликует заключение по итогам проверок. Если университет лишат аккредитации, студентам не смогут выдать дипломы гособразца.

4. Несколько челябинцев отравились салатами из магазинов «Лента» и попали в больницу

Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора провели проверки в гипермаркетах «Лента» и выяснили, что 12 человек заболели сальмонеллезом после употребления салата «Селедка под шубой». Там содержались несвежий майонез и яйца, зараженные сальмонеллой.

Фото с сайта oldgazeta19.ru

В Роспотребнадзоре в отношении «Ленты» возбудили дело об административном правонарушении. Как сообщили в пресс-службе ведомства, сотрудники начали проверку чебаркульской птицефабрики, которая поставляла в «Ленту» куриные яйца.

Сальмонеллез выявили у семи покупателей и пяти сотрудников гипермаркета. Челябинцы массово начали обращаться к врачам с жалобами на отравление в пятницу, 4 мая.

5. Скульптуру губернатора-осьминога в Челябинске продают за 7 тыс. рублей

Челябинский скульптор выставил на продажу статуэтку, которую сделал в апреле 2017 года. По словам скульптора Данила Шмыгина, бронзовый подсвечник в форме человеческой головы с щупальцами осьминога символизирует собирательный образ управленца, который держит все под контролем.

Фото: Данил Шмыгин / facebook.com

Пользователи социальных сетей отметили портретное сходство головы статуэтки с губернатором Борисом Дубровским и за год придумали ей множество смелых названий. «Пора «Осьминогу-самодержцу» дать новую жизнь!» — написал Данил Шмыгин в Facebook. Свою работу он оценил в 7 тыс. рублей.

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