Житель Челябинска во дворе своего дома обстрелял детей, которые играли в футбол

Челябинца приговорили к обязательным работам за стрельбу и драку во дворе.

По данным следствия, мужчина стрелял в футболистов за то, что днем ранее они выгнали со спортплощадки его сыновей. Со своего балкона он несколько раз выстрелил из пневматической винтовки. В результате был ранен в ногу 13-летний подросток.

После того, как люди, которые находились во дворе, сделали мужчине замечание, он выбежал во двор, где пытался выяснять отношения. Его повалили на землю и удерживали до приезда полиции.

В суде челябинец отрицал то, что с балкона стрелял именно он, но признал, что в состоянии опьянения пытался подраться во дворе с людьми. Суд приговорил хулигана к 360 часам обязательных работ. Мать пострадавшего мальчика планирует обратиться в суд для взыскания компенсации за моральный вред, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

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