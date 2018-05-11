- 62.5229р. - 0.4837
- 74.1772р. - 0.8637
-
11.05.2018 г. | 08:55Гости эфира: Подопригора Александр
Житель Челябинска во дворе своего дома обстрелял детей, которые играли в футбол
11.05.2018 г. 17:06
Челябинца приговорили к обязательным работам за стрельбу и драку во дворе.
По данным следствия, мужчина стрелял в футболистов за то, что днем ранее они выгнали со спортплощадки его сыновей. Со своего балкона он несколько раз выстрелил из пневматической винтовки. В результате был ранен в ногу 13-летний подросток.
После того, как люди, которые находились во дворе, сделали мужчине замечание, он выбежал во двор, где пытался выяснять отношения. Его повалили на землю и удерживали до приезда полиции.
В суде челябинец отрицал то, что с балкона стрелял именно он, но признал, что в состоянии опьянения пытался подраться во дворе с людьми. Суд приговорил хулигана к 360 часам обязательных работ. Мать пострадавшего мальчика планирует обратиться в суд для взыскания компенсации за моральный вред, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
- 12.02.2018 г. Застреленного браконьером инспектора охотнадзора представят к госнаграде
- 25.12.2017 г. Южноуральцу грозит пять лет колонии за стрельбу по прохожим
- 26.10.2017 г. Полицейские обстреляли «Газель» во время погони под Челябинском
- 20.10.2017 г. Мужчина обстрелял двор из ружья в Челябинске
- 21.09.2017 г. Квартиру челябинского клипмейкера обстреляли из дробовика в Санкт-Петербурге