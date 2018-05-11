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11.05.2018 г. | 08:55Гости эфира: Подопригора Александр
В Челябинске на пожаре погибла женщина, которая третьи сутки подряд отмечала день рождения
11.05.2018 г. 16:50
В одной из многоэтажек Челябинска во время пожара погибла 34-летняя женщина.
ЧП произошло вечером в четверг, 10 мая. Пожарным поступил сигнал о возгорании на балконе в квартире на седьмом этаже. Сотрудники МЧС прибыли на место и эвакуировали из дома 20 человек.
В квартире, где находился источник возгорания, пожарные обнаружили женщину, которая была без сознания. Пострадавшую передали сотрудникам скорой помощи, но спасти ее не удалось — челябинка скончалась от отравления продуктами горения. Очаг пожара находился на диване, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожности при курении. Соседи сообщили, что хозяйка вела неблагополучный образ жизни и со вторника, 8 мая, отмечала свой день рождения.
Фото с сайта 74.mchs.gov.ru
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