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11.05.2018 г. | 08:55Гости эфира: Подопригора Александр
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В Челябинской области чиновник за взятку в 20 тыс. рублей заплатит штраф в 1 млн рублей
11.05.2018 г. 16:48
Фото с сайта sledcom.ru
Бывшего председателя комитета архитектуры и градостроительства администрации Чебаркуля осудили за взятку.
По данным следствия, в марте 2016 года чиновник получил взятку в размере 20 тыс. рублей за содействие в продаже земельного участка. Преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ.
Суд приговорил бывшего главу комитета архитектуры к штрафу в 1 млн рублей и лишил его права занимать должности на госслужбе сроком на два года, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по Челябинской области.
Фото с сайта sledcom.ru
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