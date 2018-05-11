В Челябинской области чиновник за взятку в 20 тыс. рублей заплатит штраф в 1 млн рублей

Фото с сайта sledcom.ru

Бывшего председателя комитета архитектуры и градостроительства администрации Чебаркуля осудили за взятку.

По данным следствия, в марте 2016 года чиновник получил взятку в размере 20 тыс. рублей за содействие в продаже земельного участка. Преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ.

Суд приговорил бывшего главу комитета архитектуры к штрафу в 1 млн рублей и лишил его права занимать должности на госслужбе сроком на два года, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по Челябинской области.

Фото с сайта sledcom.ru

Все новости за 11.05.2018 г.»