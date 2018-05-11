Данис Зарипов привезет в Челябинск Кубок Гагарина

Фото с сайта hctraktor.ru

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов привезет Кубок Гагарина в столицу Южного Урала.

Данис Зарипов выиграл Кубок Гагарина в финале плей-офф чемпионата КХЛ, который прошел 22 апреля. Хоккеист рассказал в интервью изданию «Бизнес Online», что кроме Челябинска, кубок побывает в деревне Татарский Дюм-Дюм, откуда родом родители хоккеиста.

Уроженец Челябинска Данис Зарипов стал обладателем Кубка Гагарина в пятый раз. Ранее, в 2009 и 2010 годах, он выигрывал трофей в качестве нападающего казанского «Ак Барса», а в 2014 и 2016 годах – в составе магнитогорского «Металлурга».

Фото с сайта hctraktor.ru

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