Челябинск не вошел в десятку лучших городов России по качеству городской среды

Фото с сайта raion.gorodperm.ru

Столица Южного Урала оказалась на 11 месте в рейтинге городов с наиболее высоким уровнем благоустройства.

Лидером рейтинга стала Москва. Также в первую пятерку вошли Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург и Воронеж. Среди 15 крупнейших городов России Челябинск занял 11 место. Южноуральская столица по уровню благоустройства оказалась лучше, чем Самара, Пермь или Омск, но хуже, чем Уфа, Новосибирск и Красноярск.

Индекс качества городской среды по результатам рейтинга будет учитываться при расчете федеральных субсидий на благоустройство, передает ТАСС слова замглавы минстроя России Андрея Чибиса.

Фото с сайта raion.gorodperm.ru

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