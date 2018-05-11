В Озерске у одного из домов через месяц после капремонта обвалился фасад

Фото с сайта vk.com

Штукатурка обрушилась со стен жилого дома на проспекте Победы в Озерске спустя месяц после ремонта.

На фотографиях, которые опубликованы в сообществе «Говорит Озерск» во «ВКонтакте», видно, что на свежеотремонтированном фасаде обнажилась кирпичная кладка, а карниз дома частично обрушился. Жители Озерска в комментариях к записи обвиняют в случившемся местных чиновников.

В администрации города заявили, что капремонт фасада дома по адресу проспект Победы, 55 выполняла компания «Техстрой». Подрядчик пообещал оперативно устранить обрушения. В 2017-2018 годах по программе капитального ремонта в Озерске реконструируют 67 домов.

Фото: Говорит Озёрск | ГО / vk.com

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