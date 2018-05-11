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11.05.2018 г. | 08:55Гости эфира: Подопригора Александр
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Глава Миасса Геннадий Васьков подал в отставку
11.05.2018 г. 12:16
Фото с сайта gubernator74.ru
Мэр Миасса Геннадий Васьков написал на имя главы региона заявление об увольнении.
Как заявили в областном правительстве, отставку мэра Миасса инициировал губернатор Борис Дубровский. В городском собрании выберут и.о. главы, а затем пройдет отбор кандидатур на должность градоначальника.
Геннадию Васькову неоднократно высказывались претензии от губернатора и со стороны депутатов Миасса, которые дважды голосовали против принятия отчета о работе главы города за 2016 и 2017 годы.
Фото с сайта gubernator74.ru
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