Глава Миасса Геннадий Васьков подал в отставку

Фото с сайта gubernator74.ru

Мэр Миасса Геннадий Васьков написал на имя главы региона заявление об увольнении.

Как заявили в областном правительстве, отставку мэра Миасса инициировал губернатор Борис Дубровский. В городском собрании выберут и.о. главы, а затем пройдет отбор кандидатур на должность градоначальника.

Геннадию Васькову неоднократно высказывались претензии от губернатора и со стороны депутатов Миасса, которые дважды голосовали против принятия отчета о работе главы города за 2016 и 2017 годы.

Фото с сайта gubernator74.ru

Все новости за 11.05.2018 г.»