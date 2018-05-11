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11.05.2018 г. | 08:55Гости эфира: Подопригора Александр
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На Южном Урале из ветхо-аварийного жилья переселят более 1,5 тыс. человек
11.05.2018 г. 11:49
Фото с сайта cheladmin.ru
Губернатор Борис Дубровский заявил, что в 2018 году расселят 29 тыс. квадратных метров ветхого жилья.
В этом году на расселение аварийного жилфонда потратят 1 млрд рублей. В первую очередь деньги направят территориям, где ветхих домов больше всего. Помимо Челябинска, их получат Копейск, Магнитогорск, Златоуст, Чебаркуль, Троицк, а также Саткинский и Коркинский районы.
По данным министерства строительства и инфраструктуры, в регионе аварийными признаны 947 домов, в которых проживает более 16 тыс. человек. На их расселение требуется свыше 9 млрд рублей.
Фото с сайта cheladmin.ru
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