На Южном Урале из ветхо-аварийного жилья переселят более 1,5 тыс. человек

Фото с сайта cheladmin.ru

Губернатор Борис Дубровский заявил, что в 2018 году расселят 29 тыс. квадратных метров ветхого жилья.

В этом году на расселение аварийного жилфонда потратят 1 млрд рублей. В первую очередь деньги направят территориям, где ветхих домов больше всего. Помимо Челябинска, их получат Копейск, Магнитогорск, Златоуст, Чебаркуль, Троицк, а также Саткинский и Коркинский районы.

По данным министерства строительства и инфраструктуры, в регионе аварийными признаны 947 домов, в которых проживает более 16 тыс. человек. На их расселение требуется свыше 9 млрд рублей.

Фото с сайта cheladmin.ru

Все новости за 11.05.2018 г.»