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11.05.2018 г. | 08:55Гости эфира: Подопригора Александр
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В Сатке закрыли ТРК «Факел» из-за нарушений пожарной безопасности
11.05.2018 г. 11:15
Фото с сайта 52.mchs.gov.ru
Торгово-развлекательный комплекс в Сатке закрыли до устранения выявленных недочетов.
Прокуратура Сатки совместно с представителями МЧС провела в торговом комплексе проверку, которая выявила нарушения пожарной безопасности на третьем этаже, где расположены кинотеатр, фуд-корт и детская игровая площадка.
Суд обязал владельцев комплекса обеспечить свободный проход к эвакуационным выходам и освободить его от хранения горючих предметов и материалов. Работа ТРК «Факел» приостановлена до устранения выявленных нарушений. На это собственникам здания дали срок до сентября 2018 года, сообщили в пресс-службе Саткинского городского суда.
Фото с сайта 52.mchs.gov.ru
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