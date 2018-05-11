В Сатке закрыли ТРК «Факел» из-за нарушений пожарной безопасности

Фото с сайта 52.mchs.gov.ru

Торгово-развлекательный комплекс в Сатке закрыли до устранения выявленных недочетов.

Прокуратура Сатки совместно с представителями МЧС провела в торговом комплексе проверку, которая выявила нарушения пожарной безопасности на третьем этаже, где расположены кинотеатр, фуд-корт и детская игровая площадка.

Суд обязал владельцев комплекса обеспечить свободный проход к эвакуационным выходам и освободить его от хранения горючих предметов и материалов. Работа ТРК «Факел» приостановлена до устранения выявленных нарушений. На это собственникам здания дали срок до сентября 2018 года, сообщили в пресс-службе Саткинского городского суда.

Фото с сайта 52.mchs.gov.ru

Все новости за 11.05.2018 г.»