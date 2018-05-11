Полиция возбудила уголовное дело после убийства двух собак в Челябинске

Фото с сайта www.vnd12.ru

По указанию прокурора в Челябинске возбуждено дело по факту жестокого обращения с животными.

В отдел полиции в Металлургическом районе обратился общественный деятель, который занимается охраной животных. Он сообщил, что 9 апреля рядом с территорией электродного завода были найдены убитыми две собаки.

Полиция провела проверку. Установлено, что животные получили сквозные ранения грудных клеток. Кто-то смертельно ранил их из огнестрельного оружия. Возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными, сообщили в пресс-центре областной прокуратуры.

Фото с сайта www.vnd12.ru

Все новости за 11.05.2018 г.»