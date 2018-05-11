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11.05.2018 г. | 08:55Гости эфира: Подопригора Александр
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Полиция возбудила уголовное дело после убийства двух собак в Челябинске
11.05.2018 г. 11:12
Фото с сайта www.vnd12.ru
По указанию прокурора в Челябинске возбуждено дело по факту жестокого обращения с животными.
В отдел полиции в Металлургическом районе обратился общественный деятель, который занимается охраной животных. Он сообщил, что 9 апреля рядом с территорией электродного завода были найдены убитыми две собаки.
Полиция провела проверку. Установлено, что животные получили сквозные ранения грудных клеток. Кто-то смертельно ранил их из огнестрельного оружия. Возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными, сообщили в пресс-центре областной прокуратуры.
Фото с сайта www.vnd12.ru
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