Челябинец предложил сделать парад на площади Революции доступнее для горожан

Фото: Анна Адианова

Житель Челябинска написал открытое обращение к губернатору Борису Дубровскому с идеями по организации парада в честь Дня Победы.

Челябинец опубликовал письмо в своем профиле во «ВКонтакте». Мужчина предлагает перенести начало торжественного построения на главной площади города с 12:00 на 10:00. Также он жалуется, что прохождение расчетов и техники видят только те, кто приглашен на трибуны. Остальные горожане, которые находятся по другую сторону проспекта Ленина, по его словам, вынуждены забираться на заборы, окна и киоски, чтобы что-нибудь увидеть. Автор обращения предлагает продлить маршрут парада. По его мнению, нужно, чтобы военные маршировали от улицы Красной до Пушкина.

Также в своем письме к губернатору челябинец предлагает дополнить состав колонны техники танками из военных частей, расположенных в области, и самолетами с авиабазы в Шаголе, а также разнообразить мероприятия, которые проходят на площади Революции после парада.

Фото: Анна Адианова

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