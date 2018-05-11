На дорогах Челябинска ГИБДД устроит массовый отлов пьяных водителей

Фото: УГИБДД по Челябинску

В пятницу, 11 мая, ГИБДД проведет в Челябинске операцию «Тоннель».

В течение дня группы нарядов ДПС будут проверять автомобили на дорогах города и вычислять водителей с признаками алкогольного опьянения. Для этого на нескольких магистралях сузят транспортный поток до одной полосы, чтобы проверить каждый проезжающий автомобиль.

С инспекторами ДПС будут работать группы освидетельствования и задержания. По данным ГИБДД, с начала 2018 года в Челябинске произошло 40 ДТП с участием нетрезвых водителей, в которых один человек погиб и более 60 получили травмы.

Фото: УГИБДД по Челябинску

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