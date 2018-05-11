На улице Цвиллинга появится пешеходная зона с выходом к реке Миасс

Фото: Анна Адианова

В Челябинске в четверг, 10 мая, прошли публичные слушания, на которых обсуждали проект благоустройства территории в районе пересечения улиц Цвиллинга и Труда.

Представители комитета по градостроительству предложили открыть всем желающим доступ к набережной через участок на улице Труда, 86. Сейчас эта земля находится в пользовании министерства обороны России, там установлен шлагбаум.

На территории вдоль реки, где в настоящее время находится пустырь, планируют организовать пешеходную зону. На публичных слушаниях проект одобрили и рекомендовали утвердить мэру Евгению Тефтелеву.

Фото: Анна Адианова

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