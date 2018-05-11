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11.05.2018 г. | 08:55Гости эфира: Подопригора Александр
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На улице Цвиллинга появится пешеходная зона с выходом к реке Миасс
11.05.2018 г. 10:27
Фото: Анна Адианова
В Челябинске в четверг, 10 мая, прошли публичные слушания, на которых обсуждали проект благоустройства территории в районе пересечения улиц Цвиллинга и Труда.
Представители комитета по градостроительству предложили открыть всем желающим доступ к набережной через участок на улице Труда, 86. Сейчас эта земля находится в пользовании министерства обороны России, там установлен шлагбаум.
На территории вдоль реки, где в настоящее время находится пустырь, планируют организовать пешеходную зону. На публичных слушаниях проект одобрили и рекомендовали утвердить мэру Евгению Тефтелеву.
Фото: Анна Адианова
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