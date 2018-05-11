- 62.5229р. - 0.4837
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11.05.2018 г. | 08:55Гости эфира: Подопригора Александр
В Челябинске на следующей неделе начнут отключать горячую воду
11.05.2018 г. 10:19
Опрессовки теплотрасс начинаются в Челябинске с 15 мая.
На первом этапе опрессовок горячую воду отключат в 1106 домах, а также в 67 детских садах, 65 учебных учреждениях и 19 больницах. Первый этап подготовки сетей к новому отопительному сезону будет проходить на территории всех районов города до 29 мая.
В управлении ЖКХ сообщили, что максимальный срок отключения горячей воды составит две недели. Но практика последних нескольких лет показывает, что опрессовка может закончиться и раньше. Однако есть и вероятность того, что где-то срок работ будет продлен из-за аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта.
Список адресов жилых домов и учреждений, которые вошли в первый этап опрессовок:
1 этап Тракторозаводский район
Источник: Администрация Челябинска
Фото с сайта orelgrad.ru
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