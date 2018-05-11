В Челябинске на следующей неделе начнут отключать горячую воду

Фото с сайта orelgrad.ru

Опрессовки теплотрасс начинаются в Челябинске с 15 мая.

На первом этапе опрессовок горячую воду отключат в 1106 домах, а также в 67 детских садах, 65 учебных учреждениях и 19 больницах. Первый этап подготовки сетей к новому отопительному сезону будет проходить на территории всех районов города до 29 мая.

В управлении ЖКХ сообщили, что максимальный срок отключения горячей воды составит две недели. Но практика последних нескольких лет показывает, что опрессовка может закончиться и раньше. Однако есть и вероятность того, что где-то срок работ будет продлен из-за аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта.

Список адресов жилых домов и учреждений, которые вошли в первый этап опрессовок:

1 этап Калининский район

1 этап Курчатовский район

1 этап Ленинский район

1 этап Советский район

1 этап Металлургический район

1 этап Тракторозаводский район

1 этап Центральный район

Местные котельные май

Источник: Администрация Челябинска

Фото с сайта orelgrad.ru

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