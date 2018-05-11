В России готовы повысить возраст выхода на пенсию

Об этом уже дважды предупредил премьер Дмитрий Медведев. Что ждут от этого решения работодатели? К чему следует готовиться наемным работникам — тем, чей возраст уже близок к пенсионному, и тем, кто только выходит на рынок труда? И стоит ли теперь вообще россиянам уповать на пенсию, строя планы на старость? Говорим об этом в пятницу, 11 мая, в программе «Разбор полетов» на «Челябинском эхе» и «31 канале».

Гости в студии: начальник главного управления по труду и занятости Челябинской области Владислав Смирнов и директор консалтинговой компании «МАК-Групп», бизнес-консультант Юлия Кульчицкая.

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