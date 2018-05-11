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Персонально ваш
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11.05.2018 г. | 08:55Гости эфира: Подопригора Александр
Разбор полетов
Персонально ваш. Политолог Александр Подопригора
11.05.2018 г. 09:20
Фото: Наиль Фаттахов / Znak.com
Гость программы «Персонально ваш» вечером в пятницу, 11 мая, на «Челябинском эхе» — политолог Александр Подопригора. Обсуждаем новости первых майских дней в Челябинске и их влияние на дальнейшую общественно-политическую повестку в регионе.
Присоединяйтесь к разговору по телефону в студии, а также в соцсетях Facebook и «ВКонтакте». Начало в 18:05. Оставляйте вопросы для эфира на нашем сайте.
Фото: Наиль Фаттахов / Znak.com
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