В Челябинске коттедж, построенный в стиле сказочного замка, продают за 30 млн рублей

Фото с сайта chelyabinsk.n1.ru

В поселке Шершни на продажу выставили коттедж, построенный в стиле баварского замка Нойшванштайн.

Объявление появилось на сайте N1.RU. Общая площадь усадьбы, которая находится на улице Тополиной, — 466 квадратных метров. Кирпичный замок состоит из трех этажей. Собственник объекта в объявлении утверждает, что прототипом коттеджа стал замок Нойшванштайн, который находится в Баварии.

Стоимость архитектурного мини-ансамбля в стиле XVIII века составляет 29,5 млн рублей. Замок можно использовать как для жилья, так и в коммерческих целях.

Все новости за 11.05.2018 г.»