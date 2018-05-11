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11.05.2018 г. | 08:55Гости эфира: Подопригора Александр
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В Челябинске коттедж, построенный в стиле сказочного замка, продают за 30 млн рублей
11.05.2018 г. 09:23
Фото с сайта chelyabinsk.n1.ru
В поселке Шершни на продажу выставили коттедж, построенный в стиле баварского замка Нойшванштайн.
Объявление появилось на сайте N1.RU. Общая площадь усадьбы, которая находится на улице Тополиной, — 466 квадратных метров. Кирпичный замок состоит из трех этажей. Собственник объекта в объявлении утверждает, что прототипом коттеджа стал замок Нойшванштайн, который находится в Баварии.
Стоимость архитектурного мини-ансамбля в стиле XVIII века составляет 29,5 млн рублей. Замок можно использовать как для жилья, так и в коммерческих целях.
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