Отопительный сезон в Челябинске закончится 14 мая

Фото с сайта cheladmin.ru

С понедельника в жилых домах и учреждениях южноуральской столицы будут отключать отопление.

Соответствующее распоряжение подписал глава города Евгений Тефтелев. Все организации, которые обслуживают системы коммунальной инфраструктуры, жилищный фонд, объекты социальной сферы, переведут систему теплоснабжения на летнюю схему.

Как отметили в администрации города, плата за отопление в домах с общими приборами учета будет начисляться по факту потребленного ресурса. Для тех, у кого такие приборы не установлены, тариф за май составит 14,78 рублей за 1 кв.м.

Также со вторника, 15 мая, в некоторых домах Челябинска отключат горячую воду. Это связано с проведением испытаний систем водоснабжения. График опрессовок опубликуют в ближайшее время.

Фото с сайта cheladmin.ru

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