Челябинцы смогут бесплатно сделать флюорографию, пройти тест на ВИЧ и измерить давление на площади Революции

Фото с сайта pravmin74.ru

На площади Революции с субботы, 12 мая, начнет работать интерактивная площадка «Территория здоровья».

В центре города установят мобильные комплексы, где по выходным с 10 до 14 часов можно будет пройти обследования, а также получить рекомендации врачей. Посетителям предложат бесплатно сделать флюорографию, пройти тест на ВИЧ, определить уровень глюкозы и холестерина в крови, измерить артериальное давление, узнать индекс массы тела.

Кроме того, все желающие смогут принять участие в викторинах, посвященных ЗОЖ, и получить призы, сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения. Организаторы отмечают, что каждый уикенд будет посвящен определенной тематике.

Фото с сайта pravmin74.ru

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