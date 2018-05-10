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11.05.2018 г. | 08:55Гости эфира: Подопригора Александр
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Челябинцы смогут бесплатно сделать флюорографию, пройти тест на ВИЧ и измерить давление на площади Революции
10.05.2018 г. 17:46
Фото с сайта pravmin74.ru
На площади Революции с субботы, 12 мая, начнет работать интерактивная площадка «Территория здоровья».
В центре города установят мобильные комплексы, где по выходным с 10 до 14 часов можно будет пройти обследования, а также получить рекомендации врачей. Посетителям предложат бесплатно сделать флюорографию, пройти тест на ВИЧ, определить уровень глюкозы и холестерина в крови, измерить артериальное давление, узнать индекс массы тела.
Кроме того, все желающие смогут принять участие в викторинах, посвященных ЗОЖ, и получить призы, сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения. Организаторы отмечают, что каждый уикенд будет посвящен определенной тематике.
Фото с сайта pravmin74.ru
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