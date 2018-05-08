Скульптуру губернатора-осьминога в Челябинске продают за 7 тыс. рублей

Фото: Данил Шмыгин / facebook.com

Челябинский скульптор выставил на продажу статуэтку, которую сделал в апреле 2017 года.

По словам скульптора Данила Шмыгина, бронзовый подсвечник в форме человеческой головы с щупальцами осьминога символизирует собирательный образ управленца, который держит все под контролем. Пользователи социальных сетей отметили портретное сходство головы статуэтки с губернатором Борисом Дубровским и за год придумали ей множество смелых названий. «Пора «Осьминогу-самодержцу» дать новую жизнь!», - пишет Данил Шмыгин в Facebook. Свою работу он оценил в 7 тыс. рублей.

Фото: Данил Шмыгин / facebook.com

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