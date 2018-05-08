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В Челябинске отремонтируют дом на проспекте Ленина, у которого три года назад отвалился балкон
08.05.2018 г. 15:53
Фото с сайта wikimapia.org
Скандально известный дом по адресу проспект Ленина, 61 ожидает капитальный ремонт.
В июне 2015 года на фасаде дома обрушились балкон и часть стены одной из квартир. Балкон тогда восстановили с помощью металлических подпорок, которые стоят там до сих пор. Впоследствии на здании неоднократно находили следы разрушений, но оперативно отремонтировать многоэтажку не представлялось возможным из-за охранного статуса.
В начале 2018 года здание прошло повторную историко-культурную экспертизу, по результатам которой было исключено из списка объектов культурного наследия. Поскольку дом по Ленина, 61 находится на гостевом маршруте, капитальный ремонт фасада ждет его в первую очередь.
Фото с сайта wikimapia.org
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