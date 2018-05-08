- 62.7148р. - 0.4864
- 74.8125р. - 0.8267
Южноуральские власти обсудят с местными бизнесменами подготовку к саммиту ШОС
08.05.2018 г. 15:47
Власти и бизнесмены Челябинской области летом примут участие в конференции, посвященной саммитам ШОС и БРИКС.
Предприниматели готовы предложить свои услуги в реализации проектов. По данным Znak.com, конференцию планируют провести в июне. Мероприятие пройдет на площадке минэкономразвития региона. «Мы (дирекция по подготовке к саммитам ШОС — прим. ред.) уже получали массу запросов от бизнеса, все это можно будет решить в ходе этого мероприятия. У нас есть желание привлечь максимальное количество местных подрядчиков», — цитирует издание представителя дирекции по подготовке к саммитам ШОС и БРИКС Ирину Чиркову.
Председатель комитета по строительству регионального отделения «Опоры России» Андрей Бодрягин отметил, что бизнесменам следует подготовиться к встрече с правительством. «Нужно понимать, с чем мы (бизнес — прим. ред.) будем идти к власти или инвесторам. Есть некий лимит по закупкам у малого бизнеса. Это 30%. Мы считаем, что должны предлагать какие-то уникальные компетенции или товары, которые больше никто не может предложить», — заявил он. На подготовку к саммитам ШОС и БРИКС планируют потратить около 50 млрд рублей. Деньги пойдут на строительство двух конгресс-холлов и около 10 гостиниц, реконструкцию цирка, аэропорта и набережной реки Миасс.
Фото с сайта congress-74.ru
- 26.04.2018 г. Депутаты Заксобрания одобрили выделение 3,3 млрд рублей из бюджета региона на строительство конгресс-холла к саммиту ШОС
- 26.04.2018 г. На строительство конгресс-холла из бюджета Челябинской области выделят 3,2 млрд рублей
- 25.04.2018 г. Площадь перед театром оперы и балета имени Глинки предложили переименовать
- 23.04.2018 г. К саммиту ШОС в Челябинске предложили в разы увеличить штрафы за нарушение правил благоустройства
- 19.04.2018 г. Пятеро южноуральцев вошли в рейтинг Forbes 2018