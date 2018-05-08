Южноуральские власти обсудят с местными бизнесменами подготовку к саммиту ШОС

Фото с сайта congress-74.ru

Власти и бизнесмены Челябинской области летом примут участие в конференции, посвященной саммитам ШОС и БРИКС.

Предприниматели готовы предложить свои услуги в реализации проектов. По данным Znak.com, конференцию планируют провести в июне. Мероприятие пройдет на площадке минэкономразвития региона. «Мы (дирекция по подготовке к саммитам ШОС — прим. ред.) уже получали массу запросов от бизнеса, все это можно будет решить в ходе этого мероприятия. У нас есть желание привлечь максимальное количество местных подрядчиков», — цитирует издание представителя дирекции по подготовке к саммитам ШОС и БРИКС Ирину Чиркову.

Председатель комитета по строительству регионального отделения «Опоры России» Андрей Бодрягин отметил, что бизнесменам следует подготовиться к встрече с правительством. «Нужно понимать, с чем мы (бизнес — прим. ред.) будем идти к власти или инвесторам. Есть некий лимит по закупкам у малого бизнеса. Это 30%. Мы считаем, что должны предлагать какие-то уникальные компетенции или товары, которые больше никто не может предложить», — заявил он. На подготовку к саммитам ШОС и БРИКС планируют потратить около 50 млрд рублей. Деньги пойдут на строительство двух конгресс-холлов и около 10 гостиниц, реконструкцию цирка, аэропорта и набережной реки Миасс.



Фото с сайта congress-74.ru

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