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В Челябинской области на границе с Казахстаном ограничили движение транспорта
08.05.2018 г. 15:29
Фото с сайта news.nashbryansk.ru
В связи с ремонтом дороги в районе пропускного пункта Бугристое ввели временные ограничения движения.
Работы по реконструкции магистрали будут идти до июля, сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Челябинской области. В ходе ремонта дорожники планируют обустроить подъезды к многостороннему автомобильному пункту пропуска Бугристое.
На участке от населенного пункта до границы с Казахстаном ввели ограничения скоростного режима и реверсивное движение. Пограничники напомнили, что для въезда в соседнюю республику можно использовать пункты пропуска Мариинский (Брединский район) и Николаевка (Варненский район).
Фото с сайта news.nashbryansk.ru
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