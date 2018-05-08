В Челябинской области на границе с Казахстаном ограничили движение транспорта

Фото с сайта news.nashbryansk.ru

В связи с ремонтом дороги в районе пропускного пункта Бугристое ввели временные ограничения движения.

Работы по реконструкции магистрали будут идти до июля, сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Челябинской области. В ходе ремонта дорожники планируют обустроить подъезды к многостороннему автомобильному пункту пропуска Бугристое.

На участке от населенного пункта до границы с Казахстаном ввели ограничения скоростного режима и реверсивное движение. Пограничники напомнили, что для въезда в соседнюю республику можно использовать пункты пропуска Мариинский (Брединский район) и Николаевка (Варненский район).





Фото с сайта news.nashbryansk.ru

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