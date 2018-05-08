Борис Дубровский назвал «вполне достижимой» поставленную Владимиром Путиным задачу снизить объемы выбросов

Фото с сайта gubernator74.ru

Губернатор прокомментировал указ президента «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Борис Дубровский отметил, что поручение правительству России обеспечить реализацию комплексных планов мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в крупных промышленных центрах имеет принципиальный характер для Южного Урала. Глава региона назвал это поручение прямой президентской поддержкой экологических инициатив правительства Челябинской области.

Борис Дубровский заявил, что в течение трех-пяти лет на Южном Урале сократятся промышленные выбросы, воздух и вода станут чище. Таким образом, стратегическая задача, которую поставил президент, будет выполнена.

Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в понедельник, 7 мая, после инаугурации.

Фото с сайта gubernator74.ru

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