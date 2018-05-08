Челябинский общественный транспорт в День Победы будет работать в особом режиме

Фото с сайта cheladmin.ru

На сайте городской администрации опубликовали информацию об изменении маршрутов городского транспорта 9 мая.

С 9:30 до 15:30 автобусы будут следовать по маршрутам:

Маршрут №4 через улицы Свободы — Труда — Свердловский проспект — проспект Ленина — ЮурГУ (в обоих направлениях);

Маршрут №14, 85с через ЖД вокзал — Свободы — Евтеева — Цвиллинга — Степана Разина — Доватора — Воровского — Блюхера — и далее по маршруту в прямом направлении; Блюхера — Воровского — Доватора — в обратном направлении;

Маршрут №18 через ЖД вокзал — Свободы — Труда — Кирова — далее по маршруту;

Маршрут №64 через Автобусный парк — Братьев Кашириных — Свободы — ЖД вокзал (в обоих направлениях).

С 20:00 до 23:30 изменит маршрут движения автобус №57 на участке от проспекта Победы до Братьев Кашириных. В направлении ст. Межозерная: Братьев Кашириных — Чайковского — проспект Победы и далее по маршруту; в направлении Чичерина: проспект Победы — Чайковского — Братьев Кашириных и далее по маршруту.



Троллейбусное движение будет организовано следующим образом:

Троллейбусы №5 с 10:00 до 14:00 проследуют по маршруту «АМЗ – ДС Юность».

Троллейбусы №7 с 13:00 до 15:00 направляются по маршруту «ЧМК – ДС Юность – ул. Труда – ул. Молодогвардейцев – Комсомольский проспект – ЧМК».

Троллейбусы №8 с 10:00 до 14:00 направляются по маршруту «ЧКПЗ – Политехникум», с 14:00 до 15:00 по маршруту «ЧКПЗ – Вокзал», после 15:00 часов по своему маршруту.

Троллейбусы №10 с 10:00 до 15:00 проследуют по маршруту «ул. Молдавская – ул. Энгельса – ПКиО».

Троллейбусы №12 с 13:00 до 15:00 пройдут по маршруту «ул. Молдавская - ДС Юность – ул. Труда – ул. Молодогвардейцев – ул. Молдавская».

Троллейбусы №14 с 13:00 до 15:00 направляются по маршруту «ЧМК - Братьев Кашириных».

Троллейбусы №17 с 10:00 до 13:00 проследуют по маршруту «ул. Молдавская – ул. Энгельса – ПКиО», с 13:00 до 15:00 направляются по маршруту «ул. Молдавская – Комсомольский проспект - ДС Юность – ул. Труда – ул. Молодогвардейцев – ул. Молдавская».

Троллейбусы №19 с 10:00 до 14:00 направляются по маршруту «Первоозерный – ТЭЦ-3», с 14:00 до 15:00 по маршруту «Первоозерный – Вокзал».

Троллейбусы №26 с 10:00 до 13:00 направляются по маршруту «ул. Молдавская – ул. Чичерина – ул. Энгельса – ПКиО», с 13:00 до 15:00 по маршруту «ул. Молдавская – Комсомольский проспект – ДС Юность – ул. Труда – ул. Чичерина – ул. Молдавская».

Троллейбусы №27 с 13:00 до 15:00 проследуют по маршруту «ул. Молдавская – Комсомольский проспект – ДС Юность – ул. Труда – ул. Чичерина – ул. Молдавская».



Трамвайное движение:

Трамваи №3 с 10:00 до 15:00 направляются по маршруту №14 «ЦХП – ул. Чичерина».

Трамваи №5 с 10:00 до 15:00 проследуют по маршруту «ЧЭМК – Трамвайное депо №1».

Движение трамваев № 6 с 13:00 до 15:00 приостанавливается.

Трамваи №7 с 10:00 до 15:00 проследуют по маршруту «ЧГРЭС – Трамвайное депо №1».

Трамваи №8 с 10:00 до 15:00 направляются по маршруту «ул. Чистопольская – ул. Российская – Першино».

Трамваи №16 с 10:00 до 15:00 проследуют по маршруту №15.

Движение трамваев №17 и №20 с 13:00 до 15:00 приостанавливается.

Трамваи № 22 с 10:00 до 14:00 направляются по маршруту «ул. Чистопольская – ул. Российская – проспект Победы – ул. Чичерина».

Автовокзал во дворце спорта «Юность» завершит работу в 18.00. Все междугородние и пригородные автобусы будут отправляться со станции у областной больницы. Кроме этого, для людей, которые ошибочно приедут к «Юности», будет организован бесплатный трансфер.



Во время салюта работа электротранспорта будет организована следующим образом:

Движение троллейбусов №7 приостанавливается с 20:00.

Движение троллейбусов №8 приостанавливается с 20:00, 22:30 от перекрестка Свердловского проспекта и Проспекта Ленина по маршруту.

Троллейбусы № 12 с 22:30 от перекрестка Свердловского проспекта и проспекта Победы в сторону АМЗ, от перекрестка Свердловского проспекта и проспекта Ленина на ЧМЗ.

Троллейбусы № 17 с 22:30 от перекрестка проспекта Ленина и ул. Свободы по маршруту.

Троллейбусы №19 с 22:00 от перекрестка Свердловского проспекта и проспекта Ленина по маршруту.

Движение трамваев №5 и №7 с 20:00 приостанавливается.

Трамваи №3 после 20:00 направляются по маршруту №14, после 22:30 от перекрестка ул. Цвиллинга и проспекта Ленина по маршруту.

Трамваи №6 направляются по маршруту №15.

Трамваи №8 после 20:00 направляются по маршруту «ул. Чистопольская – ул. Российская – Першино».

Трамваи №16 с 22:30 от перекрестка ул. Цвиллинга и проспекта Ленина на ул. Чичерина, от перекрестка Проспекта Победы и Свердловского проспекта на Вокзал.

Трамваи №20 с 22:30 от перекрестка Проспекта Победы и Свердловского проспекта на Медгородок, от перекрестка Свердловского проспекта и проспекта Ленина на ЧМК.

9 мая электротранспорт продлит работу до 2:00.

С 23:00 часов автобусы №64 будут ждать пассажиров на железнодорожном вокзале и после открытия движения направятся на северо-запад. Автобус №4 от ЮУрГУ отвезет в Тракторозаводский район, там же будет ожидать и автобус №81 с движением в сторону Ленинского района. Автобусы №31 и №41 встанут на Свердловском проспекте со следованием в Металлургический район, сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Фото с сайта cheladmin.ru

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