Уроженец Челябинска написал песню для «Евровидения-2018»

Фото: личный архив Кирилла Павлова / 31tv.ru

Кирилл Павлов, который родился и долго жил в Челябинске, написал песню для представляющего на конкурсе Белоруссию Никиты Алексеева.

На «Евровидении» артист будет исполнять композицию «Навсегда». В интервью 31tv.ru Кирилл Павлов сообщил, что для конкурса текст песни перевели на английский.

Видео: ALEKSEEV / youtube.com

Это не первая совместная работа композитора и исполнителя. Ранее Кирилл Павлов написал для Никиты Алексеева синглы «Океанами стали» и «Дельфины». Авторству композитора также принадлежат синглы «Случайная» Светланы Лободы, «Слушая тишину» Владимира Преснякова, «Северное сияние» Юлии Паршуты и «Последний романтик» Дмитрия Маликова.

В этом году «Евровидение» пройдет в Лиссабоне. Во вторник, 8 мая, состоится первый полуфинал, где под восьмым номером выступит Никита Алексеев. В четверг пройдет второй полуфинал. В нем будет участвовать представительница России Юлия Самойлова. Финал конкурса состоится в субботу.

Фото: личный архив Кирилла Павлова / 31tv.ru

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