- 62.7148р. - 0.4864
- 74.8125р. - 0.8267
Уроженец Челябинска написал песню для «Евровидения-2018»
08.05.2018 г. 14:47
Кирилл Павлов, который родился и долго жил в Челябинске, написал песню для представляющего на конкурсе Белоруссию Никиты Алексеева.
На «Евровидении» артист будет исполнять композицию «Навсегда». В интервью 31tv.ru Кирилл Павлов сообщил, что для конкурса текст песни перевели на английский.
Видео: ALEKSEEV / youtube.com
Это не первая совместная работа композитора и исполнителя. Ранее Кирилл Павлов написал для Никиты Алексеева синглы «Океанами стали» и «Дельфины». Авторству композитора также принадлежат синглы «Случайная» Светланы Лободы, «Слушая тишину» Владимира Преснякова, «Северное сияние» Юлии Паршуты и «Последний романтик» Дмитрия Маликова.
В этом году «Евровидение» пройдет в Лиссабоне. Во вторник, 8 мая, состоится первый полуфинал, где под восьмым номером выступит Никита Алексеев. В четверг пройдет второй полуфинал. В нем будет участвовать представительница России Юлия Самойлова. Финал конкурса состоится в субботу.
Фото: личный архив Кирилла Павлова / 31tv.ru
- 26.04.2018 г. В Челябинске на одной сцене выступят солисты Большого театра, Ла Скала и Метрополитен-опера
- 16.04.2018 г. По улицам Челябинска проедет музыкальный трамвай
- 12.04.2018 г. 15 апреля в Челябинске стартует международный фестиваль Дениса Мацуева
- 10.04.2018 г. Челябинцы смогут бесплатно посетить городские музеи
- 04.04.2018 г. 8 апреля в Челябинске состоится гала-концерт международного музыкального фестиваля «Весенний beat»