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Союз журналистов Челябинской области попросил МВД проверить факты нападения полицейских на сотрудников СМИ на митинге 5 мая
08.05.2018 г. 13:54
Областной Союз журналистов направил обращение к начальнику регионального управления МВД Андрею Сергееву по поводу инцидентов, которые произошли во время акции «Он нам не царь».
Во время несанкционированного митинга в Челябинске зафиксировали несколько случаев нападений на журналистов и фотографов. В обращении Союз приводит факты, о которых сообщали СМИ. Например, в публикации Znak.com говорится, что во время акции к фотографу подошли полицейские, начали оскорблять его и потребовали убрать камеру. Также, по данным 31tv.ru, правоохранители задержали фоторепортера URA.RU.
В областном Союзе журналистов отметили, что информация вызывает тревогу за безопасность коллег, и попросили провести проверку. Кроме того, организация предложила провести совместное мероприятие с целью инструктажа представителей СМИ по поводу особенностей работы в экстремальных ситуациях.
Многие представители челябинских СМИ в социальных сетях возмутились, прочитав обращение. «Союз журналистов, вы там совсем ку-ку?! Полицейские называют журналистов, выполняющих свою работу, мразью, начальник УМВД закрывает объективы камер, глава Росгвардии бьет со спины фотокорреспондента, а вы у них инструктажа просите?! Это позорище», - написала в комментарии журналист Мария Шраменко.
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