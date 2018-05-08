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В центре Челябинска 9 мая ограничат движение транспорта
08.05.2018 г. 12:22
В Челябинске в связи с проведением праздничных мероприятий в честь Дня Победы на нескольких улицах перекроют движение.
С 10 до 14 часов автомобили и общественный транспорт не смогут проехать по следующим участкам:
- проспект Ленина от Свердловского проспекта до улицы Свободы. Движение по Свердловскому проспекту не закрывается;
- проспект Ленина от улицы Танкистов до улицы Артиллерийской (на время прохождения колонны),
- улица Сони Кривой от улицы Воровского до Свердловского проспекта;
- улица Воровского от улицы Тимирязева до проспекта Ленина;
- улица Елькина от улицы Тимирязева до улицы Воровского;
- улица Цвиллинга от улицы Тимирязева до улицы Труда.
С 10 до 19 часов в связи с праздничными мероприятиями на Театральной площади будет ограничено движение по улице Тимирязева от Свободы до Воровского.
Во время шествия Бессмертного полка закроют движение по проспекту Ленина от Лесопарковой до Пушкина и по улице Цвиллинга от Тимирязева до Вечного огня. Дороги перекроют с 13 часов. Ограничения будут снимать по мере движения колонны.
С 20:00 до 23:30 часов закроют следующие участки:
- улица Цвиллинга от проспекта Ленина до улицы Труда;
- улица Кирова от улицы Труда до проспекта Победы;
- улица Братьев Кашириных от улицы Северо-Крымской до улицы Российской;
- Свердловский проспект от проспекта Победы до проспекта Ленина;
- улица Труда от улицы Российской до Свердловского проспекта.
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