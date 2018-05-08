В центре Челябинска 9 мая ограничат движение транспорта

Фото с сайта gubernator74.ru

В Челябинске в связи с проведением праздничных мероприятий в честь Дня Победы на нескольких улицах перекроют движение.

С 10 до 14 часов автомобили и общественный транспорт не смогут проехать по следующим участкам:

- проспект Ленина от Свердловского проспекта до улицы Свободы. Движение по Свердловскому проспекту не закрывается;

- проспект Ленина от улицы Танкистов до улицы Артиллерийской (на время прохождения колонны),

- улица Сони Кривой от улицы Воровского до Свердловского проспекта;

- улица Воровского от улицы Тимирязева до проспекта Ленина;

- улица Елькина от улицы Тимирязева до улицы Воровского;

- улица Цвиллинга от улицы Тимирязева до улицы Труда.





С 10 до 19 часов в связи с праздничными мероприятиями на Театральной площади будет ограничено движение по улице Тимирязева от Свободы до Воровского.

Во время шествия Бессмертного полка закроют движение по проспекту Ленина от Лесопарковой до Пушкина и по улице Цвиллинга от Тимирязева до Вечного огня. Дороги перекроют с 13 часов. Ограничения будут снимать по мере движения колонны.

С 20:00 до 23:30 часов закроют следующие участки:

- улица Цвиллинга от проспекта Ленина до улицы Труда;

- улица Кирова от улицы Труда до проспекта Победы;

- улица Братьев Кашириных от улицы Северо-Крымской до улицы Российской;

- Свердловский проспект от проспекта Победы до проспекта Ленина;

- улица Труда от улицы Российской до Свердловского проспекта.

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