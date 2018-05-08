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В центре Челябинска к 9 мая установили билборд с ошибкой
08.05.2018 г. 12:19
Фото: Сергей Крапивин / facebook.com
Бдительные горожане заметили ошибку на праздничном билборде на площади Революции.
Авторы плаката, который посвящен Дню Победы, пропустили дефис в надписи «Слава народу-победителю!». В администрации города заявили, что при печати баннера была допущена техническая ошибка, и пообещали исправить ее в течение дня. Также в мэрии принесли извинения всем, кого задела опечатка на плакате.
В понедельник, 7 мая, праздничные баннеры с грубыми орфографическими ошибками появились в Кургане. Надписи «оборонна Севостополя» и «защитники Бресткой крепости» вызвали бурное негодование пользователей соцсетей.
Фото: Сергей Крапивин / facebook.com
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