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В Челябинске пенсионный фонд незаконно отказывал в пенсии ребенку-инвалиду
08.05.2018 г. 12:09
Прокуратура добилась для ребенка-инвалида выплаты социальной пенсии.
В декабре 2016 года жительница Курчатовского района обратилась в районное управление ПФР с заявлением о назначении своему пятилетнему ребенку пособия по инвалидности. В Пенсионном фонде женщине отказали, сославшись на то, что у нее не оказалось справки о постоянной регистрации по месту жительства.
Мать ребенка-инвалида обратилась в прокуратуру. По закону отсутствие регистрации не может служить препятствием для несовершеннолетнего на получение пенсии по инвалидности. Прокурор Курчатовского района оспорил отказ. Суд обязал Пенсионный фонд назначить ребенку-инвалиду пенсию и выплатить сумму, которая накопилась за период незаконного отказа в пособии, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
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