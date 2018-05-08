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В Челябинской области молодой водитель Mercedes заживо сгорел в перевернувшемся автомобиле
08.05.2018 г. 11:54
Фото с сайта vk.com/ugibdd_174
На юге Челябинской области в ДТП погиб 23-летний водитель Mercedes.
Авария произошла на трассе Магнитогорск — Сибай вечером в понедельник, 7 мая. По данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, водитель Mercedes-Benz не справился с управлением и выехал с дороги в кювет. Машина перевернулась и загорелась. В результате водитель скончался. Известно, что парня за последние год три раза штрафовали за нарушения ПДД.
Фото: пресс-служба управления ГИБДД по Челябинской области
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