В Челябинской области молодой водитель Mercedes заживо сгорел в перевернувшемся автомобиле

Фото с сайта vk.com/ugibdd_174

На юге Челябинской области в ДТП погиб 23-летний водитель Mercedes.



Авария произошла на трассе Магнитогорск — Сибай вечером в понедельник, 7 мая. По данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, водитель Mercedes-Benz не справился с управлением и выехал с дороги в кювет. Машина перевернулась и загорелась. В результате водитель скончался. Известно, что парня за последние год три раза штрафовали за нарушения ПДД.





Фото: пресс-служба управления ГИБДД по Челябинской области

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