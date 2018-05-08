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В Челябинске в апреле подешевели около тысячи квартир
08.05.2018 г. 11:44
Фото с сайта Kirov-portal.ru
В апреле 2018 года в столице Южного Урала упали цены на 943 квартиры.
По данным N1.RU, больше всего подешевело однушек. Они составляют 40% от общего числа. Затем идут двухкомнатные (36%) и трешки (21%). Если в марте двушка на улице Дегтярева стоила 1,5 млн рублей, то сейчас ее можно приобрести за 1,25 млн рублей. Основная доля подешевевшего жилья находится в Калининском и Курчатовском районах. 70% квартир, стоимость которых снизилась в апреле, — объекты с ценой ниже среднерыночной.
Фото с сайта Kirov-portal.ru
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