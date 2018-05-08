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Большинство челябинцев признает День Победы народным и семейным праздником
08.05.2018 г. 11:30
Социологи спросили у жителей города, чем для них в первую очередь является 9 мая.
По данным исследования, которое провели сотрудники челябинского филиала Президентской академии, более половины опрошенных назвали День Победы народным праздником. Около трети сказали, что 9 мая – праздник государственный. В основном так считают люди старшего поколения.
Чуть менее 6% респондентов заявили, что День Победы – это семейный праздник. Меньше процента отметили, что для них это просто выходной. Также социологи рассмотрели динамику изменения отношения россиян ко Дню Победы за пять лет и заключили, что оно практически не изменилось. «Для каждого из нас День Победы – это один самых главных и самых дорогих праздников. И, как показывают результаты социологических опросов – это поистине народный праздник, общий для всех», - говорится в исследовании.
Фото с сайта cheladmin.ru
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