Агрокомплекс «Чурилово» оштрафовали за выбросы и незаконное использование воды из Первого озера

Фото с сайта sdelanounas.ru

За несоблюдение требований природоохранного законодательства агрокомплекс «Чурилово» оштрафовали на 260 тыс. рублей.

Предприятие использовало воду из Первого озера без разрешения. Срок предоставления объекта в пользование истек 31 декабря 2017 года. Кроме того, агрокомплекс уличили в отсутствии разрешения на выбросы вредных веществ. Заявка в минэкологии региона о постановке предприятия на учет была подана с нарушением регламентированного срока. За несоблюдение законодательства агрокомплекс «Чурилово» оштрафовали на 260 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото с сайта sdelanounas.ru

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