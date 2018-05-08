- 62.7148р. - 0.4864
- 74.8125р. - 0.8267
УФАС оштрафовало администрацию Челябинска на 200 тысяч рублей
08.05.2018 г. 11:13
Антимонопольщики во второй раз оштрафовали мэрию за неисполнение предписания трехлетней давности.
Инцидент связан с введением в 2012 году автоматизированной оплаты проезда в челябинском общественном транспорте. В 2015 году УФАС провело расследование и установило, что администрация Челябинска не провела конкурс по выбору системы безналичной оплаты проезда.
Чиновникам выдали предписание об устранении нарушений. В 2017 году оно осталось неисполненным, и антимонопольщики оштрафовали мэрию на 100 тыс. рублей. В апреле 2018 года городская администрация вновь нарушила предписание и без конкурса заключила контракт на установку системы оплаты проезда с МУП «Служба организации движения». Как сообщили в пресс-службе Челябинского УФАС, мэрию вновь оштрафовали, в этот раз – на 200 тыс. рублей.
Фото с сайта cheladmin.ru
- 04.05.2018 г. «Конар» подозревают в участии в 15-миллиардном картельном сговоре
- 23.04.2018 г. Челябинскую фирму уличили в подделке сыра известной марки
- 20.04.2018 г. В Челябинской городской больнице извинились за мешки для трупов, которые лежали на газоне
- 17.04.2018 г. Копейская шашлычная по требованию УФАС убрала рекламный баннер с Михаилом Галустяном
- 12.04.2018 г. Челябинская фирма поставляла в детские сады и школы Магнитогорска обрезки вместо мяса