УФАС оштрафовало администрацию Челябинска на 200 тысяч рублей

Фото с сайта cheladmin.ru

Антимонопольщики во второй раз оштрафовали мэрию за неисполнение предписания трехлетней давности.

Инцидент связан с введением в 2012 году автоматизированной оплаты проезда в челябинском общественном транспорте. В 2015 году УФАС провело расследование и установило, что администрация Челябинска не провела конкурс по выбору системы безналичной оплаты проезда.

Чиновникам выдали предписание об устранении нарушений. В 2017 году оно осталось неисполненным, и антимонопольщики оштрафовали мэрию на 100 тыс. рублей. В апреле 2018 года городская администрация вновь нарушила предписание и без конкурса заключила контракт на установку системы оплаты проезда с МУП «Служба организации движения». Как сообщили в пресс-службе Челябинского УФАС, мэрию вновь оштрафовали, в этот раз – на 200 тыс. рублей.





Фото с сайта cheladmin.ru

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