- 62.7148р. - 0.4864
- 74.8125р. - 0.8267
Владимир Путин в «майском» указе поручил снизить выбросы в Челябинске и Магнитогорске к 2024 году
08.05.2018 г. 08:38
Два южноуральских города были отмечены в новом указе президента.
После инаугурации, которая прошла в понедельник, 7 мая, Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года». Документ опубликован на сайте Кремля.
В указе, в частности, говорится, что к 2024 году правительство России должно обеспечить реализацию мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в воздух в крупных промышленных центрах. Среди городов, которые содержатся в документе, — Челябинск и Магнитогорск. Также в список вошли Братск, Красноярск, Липецк, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Череповец и Чита.
Кроме того, президент поручил к 2024 году сформировать комплексную систему обращения с ТКО, включая ликвидацию и рекультивацию свалок.
Фото с сайта kremlin.ru
- 08.05.2018 г. Борис Дубровский назвал «вполне достижимой» поставленную Владимиром Путиным задачу снизить объемы выбросов
- 08.05.2018 г. Агрокомплекс «Чурилово» оштрафовали за выбросы и незаконное использование воды из Первого озера
- 04.05.2018 г. В Челябинске на выходные объявили режим НМУ
- 03.05.2018 г. Челябинские экологи требуют закрыть предприятие рядом с электродным заводом, которое загрязняет воздух
- 03.05.2018 г. В Челябинске ввели режим НМУ