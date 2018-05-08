Владимир Путин в «майском» указе поручил снизить выбросы в Челябинске и Магнитогорске к 2024 году

Фото с сайта kremlin.ru

Два южноуральских города были отмечены в новом указе президента.

После инаугурации, которая прошла в понедельник, 7 мая, Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года». Документ опубликован на сайте Кремля.

В указе, в частности, говорится, что к 2024 году правительство России должно обеспечить реализацию мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в воздух в крупных промышленных центрах. Среди городов, которые содержатся в документе, — Челябинск и Магнитогорск. Также в список вошли Братск, Красноярск, Липецк, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Череповец и Чита.

Кроме того, президент поручил к 2024 году сформировать комплексную систему обращения с ТКО, включая ликвидацию и рекультивацию свалок.

Фото с сайта kremlin.ru

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