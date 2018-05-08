В челябинском аэропорту самолет не смог сесть из-за порыва ветра

В понедельник, 7 мая, в аэропорту Баландино произошло ЧП.

Лайнер А-321, который возвращался из Антальи в Челябинск, при посадке резко пошел вверх, не смог приземлиться и из-за этого вынужден был уйти на второй круг.

Как пишет 74.ru со ссылкой на пресс-службу челябинского аэропорта, воздушное судно попало в сдвиг ветра, из-за чего изменилась скорость самолета. Это было чревато приземлением мимо посадочной полосы, и экипаж принял единственно верное решение уйти на второй круг.

По свидетельствам очевидцев, во время происшествия лайнер резко подбросило вверх-вниз, в салоне выключился свет, а среди пассажиров началась паника. Однако спустя 15 минут самолет развернулся и успешно приземлился, в результате случившегося никто не пострадал.

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