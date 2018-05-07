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В челябинском зоопарке родились сурикаты
07.05.2018 г. 16:15
Скриншот видео с сайта vk.com
В челябинском зверинце в семействе сурикатов произошло пополнение.
По словам сотрудников зоопарка, пятеро особей уже находятся в окружении своих родственников. На видео, которое опубликовали в сообществе челябинского зоопарка во «ВКонтакте», взрослые и новорожденные сурикаты активно резвятся друг с другом. Родившая пятерню самка чувствует себя замечательно и находится под присмотром четырех самцов. Ранее в челябинском зоопарке пополнение произошло в семействе ослов. Пользователи соцсети выбрали для новорожденной ослицы имя Сливка.
Видео: «Челябинский зоопарк» / vk.com
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