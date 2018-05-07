В Челябинской области 9 мая потеплеет до +22

Фото с сайта podolskriamo.ru

На Южном Урале в среду, 9 мая, будет теплая погода.

Дневная температура воздуха — +17 - +22. По данным челябинского гидрометцентра, в большинстве районов ожидаются небольшие дожди. Ветер южный с переходом на западный 5-10 м/с. Отдельные порывы будут достигать 17 м/с. В Челябинске в среду прогнозируют +17 - +19. Синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, небольшой дождь.

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