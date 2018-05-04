Чебаркуль признали самым необычным местом для путешествий на майские праздники

Фото с сайта gubernator74.ru

Онлайн-сервис бронирования жилья Tvil.ru составил топ-3 самых необычных мест, куда в майские праздники ездят туристы.

Рейтинг составили по данным о бронировании жилья для отдыха в первой декаде мая. Помимо Чебаркуля, в список наиболее неординарных мест для майского отдыха вошли Йошкар-Ола и алтайский курорт Манжерок. Стоимость аренды жилья на две ночи в Чебаркуле составляет порядка 3 тыс. рублей.

На портале Tvil.ru составили рейтинг 10 самых популярных мест в России, где можно провести майские праздники. В их числе Крым, Краснодарский край, Ставрополье, Москва и Санкт-Петербург, Тверская, Ярославская и Калининградская области, а также Татарстан и Карелия.

Фото с сайта gubernator74.ru

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