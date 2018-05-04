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В Челябинске на выходные объявили режим НМУ
04.05.2018 г. 15:59
Фото с сайта pravmin74.ru
В столице Южного Урала в выходные будет высокая вероятность возникновения смога.
По данным челябинского гидрометцентра, в городе с 19 часов субботы, 5 мая, до 2 часов понедельника ожидается слабый ветер неблагоприятного направления, а также инверсия. Из-за этого в воздухе будут накапливаться промышленные и автомобильные выбросы.
Горожанам советуют в период НМУ сократить время прогулок, заниматься спортом в закрытых помещениях и не сжигать мусор.
Фото с сайта pravmin74.ru
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