Семь челябинцев отравились салатами из магазинов «Лента» и попали в больницу

04.05.2018 г. 15:57

Семь челябинцев отравились салатами из магазинов «Лента» и попали в больницу
Фото с сайта oldgazeta19.ru

В Челябинске семь человек отравились салатами, которые купили в магазинах «Лента» в ТРК «Алмаз» и на улице Братьев Кашириных.

Пострадавшие обратились в горбольницу №8 с симптомами гастроэнтерита. Их состояние оценивается как стабильное. В ближайшее время в магазинах, где были куплены салаты, проведут проверки, сообщили в пресс-службе управления здравоохранения администрации Челябинска.

Фото с сайта oldgazeta19.ru

 

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