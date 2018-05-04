Семь челябинцев отравились салатами из магазинов «Лента» и попали в больницу

Фото с сайта oldgazeta19.ru

В Челябинске семь человек отравились салатами, которые купили в магазинах «Лента» в ТРК «Алмаз» и на улице Братьев Кашириных.

Пострадавшие обратились в горбольницу №8 с симптомами гастроэнтерита. Их состояние оценивается как стабильное. В ближайшее время в магазинах, где были куплены салаты, проведут проверки, сообщили в пресс-службе управления здравоохранения администрации Челябинска.

Фото с сайта oldgazeta19.ru

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