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В центре Челябинска 7 мая перекроют движение транспорта
04.05.2018 г. 15:50
Фото с сайта cheladmin.ru
Вечером 7 мая на площади Революции состоится генеральная репетиция парада с участием военной техники.
Движение транспорта в 17:00 будет закрыто по улице Елькина от Тимирязева до Воровского, по улице Воровского от Сони Кривой до Ленина, а с 18:00 перекроют и проспект Ленина на участке от улицы Красной до Свободы.
Общественный транспорт, помимо этого, не будет ходить по улице Тимирязева, по проспекту Ленина от улицы Танкистов до Артиллерийской и по улице Цвиллинга от Тимирязева до Труда, за исключением трамваев.
Возобновится движение в 22:00, автобусы и троллейбусы начнут ходить на полчаса раньше. В городской администрации просят челябинцев заранее планировать свои поездки.
Фото с сайта cheladmin.ru
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