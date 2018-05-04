В центре Челябинска 7 мая перекроют движение транспорта

Фото с сайта cheladmin.ru

Вечером 7 мая на площади Революции состоится генеральная репетиция парада с участием военной техники.

Движение транспорта в 17:00 будет закрыто по улице Елькина от Тимирязева до Воровского, по улице Воровского от Сони Кривой до Ленина, а с 18:00 перекроют и проспект Ленина на участке от улицы Красной до Свободы.

Общественный транспорт, помимо этого, не будет ходить по улице Тимирязева, по проспекту Ленина от улицы Танкистов до Артиллерийской и по улице Цвиллинга от Тимирязева до Труда, за исключением трамваев.

Возобновится движение в 22:00, автобусы и троллейбусы начнут ходить на полчаса раньше. В городской администрации просят челябинцев заранее планировать свои поездки.

Фото с сайта cheladmin.ru

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