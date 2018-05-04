Челябинск
- 63.2012р. - 0.2848
- 75.6392р. - 0.4869
Разбор полетов
Персонально ваш
Челябинские школьники 5 мая заступят на «Вахту Памяти» у Вечного огня
04.05.2018 г. 15:19
«Вахта Памяти» на аллее Славы откроется в субботу, 5 мая.
На посту у мемориала «Вечный огонь» на аллее Славы будут стоять учащиеся 14 образовательных учреждений города. Их дежурство будет длиться две недели, каждый день, посменно с 10:00 до 16:00. Для участников почетного караула у памятника Добровольцам-танкистам оборудуют специальную обогреваемую палатку, где свободные от дежурства школьники будут выпускать «Боевой листок» и смотреть фильмы о войне.
Челябинская «Вахта Памяти» - часть всероссийской акции, которая пройдет с 5 по 19 мая. В столице Южного Урала торжественное открытие состоится у Вечного огня в субботу, 5 мая, в 11:00.
Новости на эту тему
- 04.05.2018 г. В центре Челябинска 7 мая перекроют движение транспорта
- 04.05.2018 г. В Челябинске «Бессмертный полк» пройдет по проспекту Ленина под песни военных лет
- 04.05.2018 г. На ЧТЗ рабочие с помощью настоящего танка воссоздали фотографию 1943 года
- 28.04.2018 г. Ветеранов в Челябинске доставили к Вечному огню на похоронных машинах
- 28.04.2018 г. 3 мая в Челябинск приедет автоколонна всероссийской «Вахты памяти»