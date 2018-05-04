Челябинские школьники 5 мая заступят на «Вахту Памяти» у Вечного огня

«Вахта Памяти» на аллее Славы откроется в субботу, 5 мая.

На посту у мемориала «Вечный огонь» на аллее Славы будут стоять учащиеся 14 образовательных учреждений города. Их дежурство будет длиться две недели, каждый день, посменно с 10:00 до 16:00. Для участников почетного караула у памятника Добровольцам-танкистам оборудуют специальную обогреваемую палатку, где свободные от дежурства школьники будут выпускать «Боевой листок» и смотреть фильмы о войне.

Челябинская «Вахта Памяти» - часть всероссийской акции, которая пройдет с 5 по 19 мая. В столице Южного Урала торжественное открытие состоится у Вечного огня в субботу, 5 мая, в 11:00.

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